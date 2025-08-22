Ноттінгем на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Дугласа Луїса. Англійський клуб орендував 27-річного бразильця з правом викупу, який стане обов'язковим при дотриманні певних умов.

Ювентус повідомив, що отримає 3 мільйони євро за оренду Дугласа. Якщо опція викупу буде активована, то "лісники" виплатять 25 млн протягом чотирьох років. В угоді також прописані бонуси – до 3,5 млн. Варто зауважити, що спочатку туринці хотіли виручити за бразильця близько 50 мільйонів євро.

Луїс перейшов до туринського клубу з Астон Вілли торік. У Серії А він провів 19 матчів, не відзначившись результативними діями та отримавши дві жовті картки.

Варто зауважити, що Дуглас Луїс відмовлявся тренуватися, а також виступав з різкими заявами, які не знайшли підтримки керівництва клубу.

