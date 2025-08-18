Ноттінгем Форест на офіційному сайті повідомив про підписання Арно Калімуендо з Ренна.

Сума трансферу склала 31 з половиною мільйони євро, а контракт розрахований на 5 років. Цікаво, що Transfermarkt оцінює його у скромніші 22 мільйони. Зауважимо, що власник Ноттінгем Форест, Євангеліос Марінакіс, також є співвласником Олімпіакоса, за який виступає Роман Яремчук.

Додамо, що Калімуендо є вихованцем ПСЖ та може зіграти на будь-якій позиції в атаці (але основна – центральний форвард). Останні 3 сезони виступав у складі Ренна, а в минулій кампанії відзначився 18 голами та 4 асистами в 34 матчах у всіх змаганнях. Також провів за олімпійську збірну Франції 6 матчів (1 гол).

