Сенегал – Єгипет – 0:0 (пен. 4:2) – відеоогляд фіналу Кубка Африки
10:34 - Читать на русском
Сенегал напружено переміг Єгипет у фіналі КАН у серії пенальті. Дивіться відео найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
Стартувало все з помпезної церемонії відкриття. Головною дійовою особою матчу був Садьйо Мане. Капітан Сенегалу на старті не реалізував пенальті, який заробив Сісс.
Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол
Але вже коли завершився основний час і овертайми (рахунок був 0:0), справа дійшла до серії 11-метрових. І саме тут Мане потужним ударом підписав вирок Єгипту. Сенегал вперше в своїй історії тріумфував на Кубку африканських націй.
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