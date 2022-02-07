Сенегал напружено переміг Єгипет у фіналі КАН у серії пенальті. Дивіться відео найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Стартувало все з помпезної церемонії відкриття. Головною дійовою особою матчу був Садьйо Мане. Капітан Сенегалу на старті не реалізував пенальті, який заробив Сісс.

Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол

Але вже коли завершився основний час і овертайми (рахунок був 0:0), справа дійшла до серії 11-метрових. І саме тут Мане потужним ударом підписав вирок Єгипту. Сенегал вперше в своїй історії тріумфував на Кубку африканських націй.