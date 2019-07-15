Сенегал – Туніс – 1:0 – відео голу та огляд матчу

Іспанія — 14 лип 4061
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Барселона офіційно представила Грізманна – форвард обрав ігровий номер
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Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з АталантоюІталія — 14 лип 3116
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Лунін знову на висоті в Реалі, знайшов ще 2-х зіркових друзів, але наближається до оренди – названо амбіційний клубІспанія — 14 лип 9401
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Пітер Крауч: Гулівер, який забивав на будь-який смак, танцював у стилі робота та повернув Тоттенхем у Кубок чемпіонівАнглія — 14 лип 1845
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Атлетіко підписав ще одну представницю жіночої збірної УкраїниІспанія — 14 лип 2023