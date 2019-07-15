Сенегал – Туніс – 1:0 – відео голу та огляд матчу

Збірна Сенегалу перемогла Туніс та вийшла до фіналу КАН-2019. Дивіться відео голу та огляд матчу Сенегал – Туніс.

Кубок африканських націй-2019, 1/2 фіналу

Сенегал – Туніс – 1:0

Гол: Бронн, 100 (аг)

Нереалізовані пенальті: Севе, 81 – Сассі, 75

Збірна Сенегалу в драматичному матчі вирвала перемогу в Туніса. В основний час команди не змогли відкрити рахунок і примудрились не реалізувати 2 пенальті, а в додатковий час Сенегалу більше пощастило, адже на 100-ій хвилині Бронн зрізав м'яч у власні ворота.

Сенегал переміг Туніс у матчі з двома нереалізованими пенальті та вийшов у фінал КАН-2019

Таким чином, Сенегал став першим фіналістом Кубка Африки, де зустрінеться зі збірною Алжиру.