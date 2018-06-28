Сенегал – Колумбія: анонс матчу ЧС-2018

Сенегал і Колумбія зіграють у 3-му турі Чемпіонату світу 2018 у групі H. "Футбол 24" представляє анонс матчу.

Сенегал – Колумбія

28 червня, 17:00. Самара, стадіон Самара Арена

Головний арбітр: Мілорад Мажіч (Сербія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Сенегал – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018

Зустріч команд, які на ЧС-2018 обігрували тільки Польщу. Сенегал у кращих умовах, адже може собі дозволити і нічию для виходу з групи. Можна і програти, але тоді Японія має програти полякам ще гірше. Є варіант, коли в обох команда буде повна рівність усіх показників, і тоді доведеться рахувати картки. Скажімо, обидві програють з однаковим рахунком. Наразі перевага за фейр-плей у Японії, в якої на 2 жовті менше.

Вираховувати, з ким краще зіграти – Бельгією чи Англією – марна справа з двох причин. По-перше, команди у сусідній групі грають пізніше і мають практично рівні показники. По-друге, яка різниця, від кого вилітати.

Це також гра команд, які чудово діють на другому поверсі та карають суперників за помилки в захисті. Щоправда обидві й самі щедрі на подібні подарунки. Колумбія спочатку погоріла на цьому, а потім виграла. "Кафетерос" може влаштувати і нічия, якщо японці програють у паралельному матчі, що є не таким і неймовірним варіантом.

Цікаві факти

Команди зустрічались раніше лише раз. Колумбія вела 2:0, але Сенегал звів матч до нічиєї 2:2.

Зіграли Леви Теранги унічию і в тому єдиному поєдинку, коли в рамках Чемпіонату світу зустрічались проти південноамериканської збірної – 3:3 з Уругваєм на ЧС-2002.

В останніх 2-х матчах проти африканців Колумбія перемагала (Туніс у 1998-му і Кот-д'Івуар у 2014-му), однак поступалась Камеруну на ЧС-1990.

Хамес Родрігес долучився до 10 голів за 7 матчів колумбійців на чемпіонатах світу: 6 забив сам, 4 рази асистував.

Коли Мане забиває, Сенегал не програє. За 15 матчів, у яких зірка Ліверпуля відзначався у складі національної команди, його збірна виграла 9 і зіграла внічию 6.

Сенегал не грає насухо під час Мундіалю вже 16 років – відтоді, як зупинив чинного тоді чемпіона Францію у 2002-му. На ЧС-2018 команда Алью Сіссе пропустила 3 голи з 7 ударів суперників у площину.

Орієнтовні склади

Сенегал: Х.Н'Діайє – Ваг, Сане, Кулібалі, Сабалі – І.Гуйє, А.Н'Діайє, П.Н'Діайє – Мане, Ньянг, Сарр.

Колумбія: Оспіна – Аріас, Д.Санчес, Міна, Мохіка – Урібе, Барріос – Куадрадо, Кінтеро, Хамес Родрігес – Фалькао.

Прогноз

Колумбія має взяти своє, аби не залежати від матчу японців. Індивідуальна якість Хамеса, Куадрадо та Фалькао переможе старання Мане та Кулібалі, але колумбійцям буде важче, ніж проти Польщі. Рахунок 2:1 у підсумку.