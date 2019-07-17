Сенегал – Алжир: прогноз на фінал КАН-2019

Сенегал та Алжир зіграють у фіналі Кубка африканських націй-2019. Який прогноз на матч та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24"

Матч Сенегал – Алжир розпочнеться 19 липня на міжнародному стадіоні у Каїрі (Єгипет). Початок фінального поєдинку КАН-2019 – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

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Експерти букмекера William Hill вважають рівними шанси команд на здобуття трофею. Коефіцієнт на перемогу Сенегалу в основний час – 2,70, тоді як аналогічний тріумф Алжиру оцінюється у 2,80. Коефіцієнт на нічию – 2,87. Звитягу "левів" за підсумками екстра-тайму оцінили у 11,00, тоді як на Ріяда Мареза та компанію коефіцієнт складає 13,00. А от у серії пенальті шанси команді рівні – по 10,00.

Фахівці контори BWin схожої думки. Перемога кожної з команд в основний час оцінюється у 2,75, нічия – 2,90. На підсумковий тріумф Сенегалу приймають ставки з коефіцієнтом 1,80, тоді як шанси Алжиру оцінили у 1,90.

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Відзначимо, що Сенегал та Алжир вже зустрічались у поточному розіграші Кубка Африки. В матчі 2-го туру у групі С єдиний гол Белайлі приніс перемогу Алжиру, який з 9 очками посів перше місце у групі.

До слова, у півфіналі Алжир вибив Нігерію, а Сенегал обіграв Туніс.