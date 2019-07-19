Сенегал – Алжир: анонс та прогноз на фінал КАН-2019

Сенегал та Алжир визначать переможця Кубка африканських націй-2019. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сенегал – Алжир

19 липня, 22:00. Каїр, Міжнародний стадіон. Пряма трансляція на "Футбол 24".

Головний арбітр: Нянт Аліум (Камерун)

У вирішальному поєдинку за Кубок Африки зійдуться збірні Сенегалу та Алжиру, які ще до старту турніру вважались одними з фаворитів турніру. На жаль для вболівальників Єгипту – господаря змагань, їхня національна команда ще раніше припинила боротьбу за трофей, натомість у фіналі зіграє Садьйо Мане – одноклубник лідера "фараонів" у Ліверпулі.

Сенегал – Алжир: прогноз на фінал КАН-2019

Сенегал ще жодного разу не вигравав континентальний форум. Найближчими до тріумфу "леви" були у 2002-му році, проте у фіналі в серії післяматчевих пенальті поступились Камеруну. Алжир у своїй історії має одне чемпіонство, датоване 1990-м роком – у фіналі "лисиці пустелі" обіграли Нігерію. Окрім цього, в активі Алжиру є одне "срібло" та дві "бронзи" КАН.

Шлях Сенегалу та Алжиру до фіналу КАН-2019:

Команди вже зустрічались на цьому турнірі, позаяк грали в одній групі. В матчі 2-го туру групи С Алжир мінімально здолав Сенегал та посів перше місце у квартеті, тоді як "леви" вдовольнились другою позицією. Загалом в історії чимало випадків, коли у вирішальному матчі зійшлися команди з однієї групи – зокрема, на Копа Амеріка-2019, у якому Бразилія здолала Перу як в груповому турнірі, так і у фіналі.

У плей-офф Сенегал по черзі пройшов Уганду, Бенін та Туніс. Підопічні Алью Сіссе всі поєдинки "на виліт" виграли з однаковим рахунком 1:0, при цьому в півфіналі з Тунісом "леви" виявились сильнішими лише в екстра-таймі, а в основний час поєдинку обидві команди не реалізували пенальті. Алжир, який обіграв Нігерію в 1/2 фіналу завдяки шикарному голу Мареза у компенсований час, зберіг більше фізичних сил, що може суттєво вплинути на долю фіналу. Перед цим в 1/8 фіналу підопічні Джамеля Бельмаді здолали Гвінею (3:0), а у чвертьфіналі пройшли Кот-Д'Івуар у серії післяматчевих пенальті.

Обидві команди можуть похвалитись надійним захистом. Сенегал пропустив лише один гол на турнірі (цікаво, що це сталося саме в матчі з Алжиром), а "лисиці пустелі" двічі витягували м'яч із сітки власних воріт.

Окремої уваги заслуговує протистояння лідерів команд – Садьйо Мане проти Ріяда Мареза. В АПЛ Манчестер Сіті алжирця випередив Ліверпуль та завадив команді Клоппа стати чемпіоном Англії. При цьому сезон 2018/19 краще провів Мане, який відіграв найкращу кампанію в кар'єрі та став переможцем Ліги чемпіонів. Марез після переходу в Ман Сіті з Лестера не мав стабільного місця у складі, проте виграв 3 турніри – чемпіонат, Кубок ліги та Кубок Англії. Тому матч Сенегалу та Алжиру варто розглядати і через призму дуелі зірок обох колективів. До слова, сенегалець заявляв, що перемога зі збірною на Кубку Африки матиме для нього більше значення, ніж тріумф у Лізі чемпіонів.

Саме Марез та Мане є найкращими бомбардирами своїх команд – в активі зірок АПЛ по 3 голи на турнірі. Стільки ж в активі алжирця Унаса Адама. Втім, їм буде важко наздогнати нігерійця Одіона Ігало, у якого 5 влучних ударів.

Кадрова ситуація

У Сенегала є вагома втрата – лідер захисту та одна з найбільших зірок "левів" Каліду Кулібалі не допоможе команді через дискваліфікацію. Решта гравців готуються до одного з найважливіших поєдинків у кар'єрі.

Статистика протистояння та цікаві факти

– Команди провели між собою 20 поєдинків. Суттєва перевага в Алжиру – 11 перемог проти 4-х у Сенегалу. Ще 5 матчів завершились мировою. Різниця м'ячів – 31:18 на користь "лисиць пустелі".

– Востаннє "леви" перемагали Алжир ще 31 травня 2008 року – тоді матч завершився мінімальною перемогою Сенегалу з рахунком 1:0. Після того фіналісти КАН-2019 зустрічалися 5 разів, з них лише в одному поєдинку сенегальці зуміли не програти.

– Тренери команд Алью Сіссе і Джамель Бельмаді виросли в одному містечку Шампіньї-сюр-Марн, яке розташоване неподалік Парижу.

Орієнтовні склади

Сенегал: Менді – Гассама, Сабалі, Ваге, Куяте – Н'Діайє, Севе, Гуйє – Д'ятта, Мане, Ньянг

Алжир: М'Болі – Зеффан, Бенсебаїні, Манді, Бенламрі – Гедіура, Беннасер, Фегулі, Марез – Бунеджа, Белаїлі

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Однозначно фаворита фіналу назвати важко – з цим погоджуються і букмекери. Сенегал попередні матчі плей-офф виграв з рахунком 1:0, проте суперниками Мане та компанії були більш скромні Уганда, Бенін та Туніс. Саме Алжир став єдиною командою, яка зуміла забити у ворота Сенегалу на КАН, завдавши "левам" поразки у груповому турнірі. Чимало експертів називають команду Джамеля Бельмаді найкращою на турнірі.

Алжир сильніший саме у командній та комбінаційній грі, тоді як Сенегал – це більше сила, потужність та індивідуальні якості футболістів. Ризикнемо спрогнозувати перемогу "лисиць пустелі", хоча, цілком вірогідно, що зустріч перейде в екстра-тайм і навіть у серію післяматчевих пенальті. Очікуємо малорезультативного поєдинку з невеликою кількістю голів.

Нігерія – Туніс: поразка "орлів" при рівній грі, заслужена бронза КАН-2019 для проблемних "суперорлів" та цікаві факти