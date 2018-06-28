Сенегал – Колумбія: післяматчева прес-конференція Хосе Пекермана

Головний тренер збірної Колумбії Хосе Пекерман прокоментував перемогу 1:0 над Сенегалом у 3 турі чемпіонату світу-2018.

"У футболі не буває чарівної формули і однозначної відповіді, чому одна команда перемогла іншу. Що стосується стандарту, з якого прийшов гол, то ми дуже добре попрацювали над цими речами, і це не випадковість, що в складі є футболісти, які чудово грають і ногами, і головою.

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Але були і хвилюючі моменти, особливо в першому таймі, коли Сенегал грав дуже добре і нам було складно показати свою гру. Хоча ми добре оборонялися і не дали створити багато гольових моментів. Матч був важким, тому що у нас не вийшло отримати необхідну перевагу в центрі поля, щоб доставляти м'ячі Фалькао.

Наша група була дуже рівною. Це можна зрозуміти з такого самого Сенегалу, який провів прекрасний турнір, але їде додому. Сьогодні у повітрі відчувалося величезне напруження, і у цьому аспекті моя команда попрацювала дуже добре", – цитує Пекермана офіційний сайт ФІФА.