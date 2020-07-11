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Семененко прокоментував чутки про створення Зорі-1972

15:06 - Читать на русском
Семененко прокоментував чутки про створення Зорі-1972
Олексій Семененко / Фото з відкритих джерел

Віце-президент Динамо Олексій Семененко здивований інформацією щодо майбутньої зміни свого місця роботи.

"Я взагалі не в курсі. Мені вчора подзвонив якийсь хлопець і запитав, після чого я сам прочитав про це в інтернеті.

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Однак для мене самого це новина, більше додати нічого", – сказав Семененко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про створення нової команди під назвою Зоря-1972, яка представлятиме Луганськ, але базуватиметься у Києві. Генеральним директором клубу називали саме Олексія Семененка – уродженця Луганська, який зараз обіймає посаду віце-президента київського Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Семененко
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