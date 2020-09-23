"Велике спасибі, Барселона, за надану можливість втілити в життя мрію – носити цю футболку, грати на Камп Ноу, вчитися і насолоджуватися поруч з найкращими в світі.

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Спасибі за те, що допомогли мені вирости як гравцю і як особистості. Це були 3 прекрасних роки, які я ніколи не забуду. Дякую одноклубникам, персоналу, фанатам і всім людям, які допомагали мені з тих пір, як я приїхав сюди, і до сьогоднішнього дня. Бажаю вам успіху. Я навічно вдячний", – поділився Семеду в своєму Instagram.

Нагадаємо, Барселона придбала Нелсона у Бенфіки влітку 2017-го за 35 млн євро. У минулому сезоні Ла Ліги Семеду провів 32 матчі, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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