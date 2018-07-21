toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Семеду, який має проблеми з законом, пішов із Вільяреала в оренду

09:59 138 Читать на русском
Семеду, який має проблеми з законом, пішов із Вільяреала в оренду
Рубен Семеду / AS

Скандально відомий хавбек Вільяреала Рубен Семеду проведе найближчий сезон в складі новачка Ла Ліги клубі Уеска.

24-річний португалець вийшов із в'язниці й відразу поїхав за ігровою практикою, повідомляє офіційний сайт Вільяреала.

Семеду впродовж п'яти місяців перебував за ґратами. На цей час Вільяреал позбавив його зарплати, оскільки гравця звинувачували в замаху на вбивство. На півзахисника ще очікує суд і він наразі не може покидати територію Іспанії. До повного переліку звинувачень футболіста входять: замах на вбивство, насильство, грабіж, незаконне позбавлення волі та незаконне зберігання зброї.

"Жовта субмарина" влітку минулого року придбала Рубена Семеду в Спортінга за 14 млн євро, але в складі команди з Ель Мадригала він провів лише 4 матчі. Уеска взяла португальського опорника в оренду на 1 рік без опції викупу.

"Я помітив стволи – думав, що нас усіх повбивають". Роман Марадони із "Наполі" і ще кілька крутих історій

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Уеска Уеска Рубен Семеду Рубен Семеду Вільяреал Вільяреал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
33
хв
Баварія
17:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук