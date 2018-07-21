Семеду, який має проблеми з законом, пішов із Вільяреала в оренду

Скандально відомий хавбек Вільяреала Рубен Семеду проведе найближчий сезон в складі новачка Ла Ліги клубі Уеска.

24-річний португалець вийшов із в'язниці й відразу поїхав за ігровою практикою, повідомляє офіційний сайт Вільяреала.

Семеду впродовж п'яти місяців перебував за ґратами. На цей час Вільяреал позбавив його зарплати, оскільки гравця звинувачували в замаху на вбивство. На півзахисника ще очікує суд і він наразі не може покидати територію Іспанії. До повного переліку звинувачень футболіста входять: замах на вбивство, насильство, грабіж, незаконне позбавлення волі та незаконне зберігання зброї.

"Жовта субмарина" влітку минулого року придбала Рубена Семеду в Спортінга за 14 млн євро, але в складі команди з Ель Мадригала він провів лише 4 матчі. Уеска взяла португальського опорника в оренду на 1 рік без опції викупу.

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