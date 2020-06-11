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Семеду відвідав вечірку з десятками друзів – Барселона пообіцяла відреагувати на таке порушення карантину

11:50 274 Читать на русском
Семеду відвідав вечірку з десятками друзів – Барселона пообіцяла відреагувати на таке порушення карантину
Нелсон Семеду / Фото Instagram

Захисник Барселони Нелсон Семеду вирішив взяти приклад з форварда Реала Луки Йовіча щодо дотримання медичного протоколу.

Нелсон Семеду відвідав вечірку на честь дня народження свого друга, де були присутні більше 20 осіб, повідомляє Diario Sport.

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Один з учасників святкування не забув опублікувати відео в Instagram, де красувався захисник Барси, очевидно, гості були без масок. Барселона не знала про витівки 26-річного португальця і обіцяла розібратись з інцидентом всередині колективу.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Семеду провів 21 поєдинок, в яких відзначився трьома асистами.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Нелсон Семеду Нелсон Семеду коронавірус
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