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Семеду хоче покинути Барселону – захисник вже має кілька пропозицій з інших чемпіонатів

15 травня 19:24 817 Читать на русском
Семеду хоче покинути Барселону – захисник вже має кілька пропозицій з інших чемпіонатів
Нелсон Семеду / Фото ФК Барселона

Захисник Барселони Нелсон Семеду може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Нелсон Семеду не має наміру миритись зі своїм поточним станом справ у каталонському клубі, повідомляє Marca.

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Португальський захисник обурений, що отримує мало ігрового часу. 25-річним гравцем активно цікавляться клуби з чемпіонатів Англії та Італії.

Ймовірність трансферу досить висока, адже "блаугранас" потребують фінансів для літніх підсилень.

В поточному сезоні Ла Ліги Семеду провів 25 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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Теги
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