Семеду хоче покинути Барселону – захисник вже має кілька пропозицій з інших чемпіонатів

Захисник Барселони Нелсон Семеду може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Нелсон Семеду не має наміру миритись зі своїм поточним станом справ у каталонському клубі, повідомляє Marca.

Агент Коутінью розповів, чи покине бразилець Барселону після приходу Грізманна

Португальський захисник обурений, що отримує мало ігрового часу. 25-річним гравцем активно цікавляться клуби з чемпіонатів Англії та Італії.

Ймовірність трансферу досить висока, адже "блаугранас" потребують фінансів для літніх підсилень.

В поточному сезоні Ла Ліги Семеду провів 25 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Топ-10 трансферів літа, які можуть знести дах: Барса двічі входить в одну річку, неймовірний "шопінг" Реала