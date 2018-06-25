Селюк: Зараз Зінченка знову кудись віддадуть або він зіграє півтора матчі з 70

Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував можливе майбутнє хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

"Був в Уфі молодий хлопець з Шахтаря. Шахтар його приготував. Зрозуміло, що Уфа давала йому грати, розкрутила – продали. З Манчестер Сіті його здали в оренду – не грав, в цьому сезоні стали трохи ставити. Чому? Менді отримав травму.

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Але коли говорять, що якщо ми візьмемо того чи іншого гравця, заплатимо гроші до того ж дамо Зінченко, я думаю, це не зовсім добре. Я вважаю, що Сейдахмету (форвард Уфи – прим. Футбол 24) не треба брати приклад із Зінченка. Потрібно все робити вчасно.

Знаєте, скільки у мене було футболістів, таких як Зінченко, які грали в англійській Прем'єр-лізі? Один зараз в Швеції, інший – в Норвегії. А вони все по 5-6 років були в Манчестер Сіті, теж виходили іноді. Але це ні про що не говорить.

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Зінченко треба грати, а зараз Менді поправився, і взагалі варіантів немає. Зараз його знову треба буде або туди кудись відправити, або буде грати півтора матчі з сімдесяти", – цитує Селюка prosports.kz.