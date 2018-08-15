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Селюк: Вчинків Хачеріді та Віди не було б, якби Гвардіола був покараний

21:32 499 Читать на русском
Селюк: Вчинків Хачеріді та Віди не було б, якби Гвардіола був покараний
Дмитро Селюк / Фото з соцмереж

Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував недостатню, на його думку, боротьбу УЄФА з політикою у футболі.

"Вчинків Хачеріді і Види не сталося б, якби Гвардіола був покараний. Коли політики втручаються в роботу спортивних федерацій, ФІФА жорстко карає їх, а Пепу дозволялося виходити на матчі з символом свободи Каталонії.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Якби його було відсторонено на рік через змішування політики і футболу, ніхто б такого не робив. Віду і Хачеріді висловили певне ставлення, але з цим потрібно боротися не через ЗМІ, а офіційними рішеннями.

Жоден футболіст або тренер не має права нав'язувати величезній аудиторії рекламу політичних напрямків", – цитує Селюка видання Чемпіонат.

Нагадаємо, вчора після матчу з московським Спартаком український захисник ПАОКа Євген Хачеріді показав російським вболівальникам щитки в кольорах прапору України.

Хачеріді не хотів провокувати російських вболівальників, – прес-аташе ПАОКа

Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Домагой Віда Домагой Віда Дмитро Селюк
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