Селюк: Циганков – хороший футболіст, але великі гроші платять за тих, хто проявив себе проти серйозних суперників

Відомий футбольний агент Дмитро Селюк поділився своїми думками щодо потенційного трансферу Віктора Циганкова у європейський клуб.

"Циганков – хороший футболіст. Але за великі гроші зараз готові купувати лише тих, хто проявив себе на тлі серйозних суперників – в топ-чемпіонатах або в Лізі чемпіонів, а не в УПЛ або проти Астани і Яблонця в Лізі Європи.

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Можливо, такий шанс з'явиться у Циганкова саме в плей-офф Ліги Європи, якщо Динамо після Олімпіакоса вийде на умовні Челсі або Наполі.

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А в тому, що кияни обіграють греків я впевнений – за якістю гри Динамо перевершує Олімпіакос", – цитує футбольного агента Дмитра Селюка "Сегодня".