"Динамо – серйозний клуб. На позиції Беніто грає Циганков, якого не посадять на лаву запасних. Відповідно, Беніто грати не буде. Це молодий талановитий футболіст. Після продажу Циганкова він може посісти його місце. Беніто і Каргбо могли залишитися в Динамо у статусі запасних, але ми вирішили, що для них краще грати, ніж іноді виходити на 10-15 хвилин.

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Циганкова мали продати влітку? Його б давно продали, якби не пандемія. Зараз складно продати кого-небудь, особливо за великі гроші. Якщо Болонья була готова купити Супрягу, то вже 100% купила б і Циганкова.

Пропозиції? Це ви запитайте у Суркіса, це ж не мій футболіст. Я не можу про це говорити, але я впевнений, що були. Навіть знаю, що були", – сказав Селюк в ефірі Youtube-каналу SportArena.

Зауважимо, Віктор Циганков є вихованцем Динамо. У поточному сезоні півзахисник провів 14 поєдинків у всіх турнірах, відзначився шістьма голами та двома асистами.

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