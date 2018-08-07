Селюк про перехід Єрьоменка: Це сигнал для молоді – нюхайте кокаїн, і ви зможете потрапити в Спартак

Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував перехід Романа Єрьоменка, який відбуває дискваліфікацію за вживання кокаїну, у Спартак.

"Я думав, що перехід Єрьоменка в Спартак – це чутки, але зараз все серйозно. Вважаю неможливим, щоб народна команда, з найбільшою кількістю уболівальників, підписувала гравця, який був спійманий на кокаїні. Це сигнал для молоді – нюхайте кокаїн, і ви зможете потрапити в Спартак. Я дивуюся, як до цього могли дійти і додуматися.

Зараз мова йде про розвиток дитячого спорту, футболу після ЧС-2018. Виходить, що підписання клубом такої людини є пропагандою наркотиків. Тоді треба просто-напросто відпустити багатьох з в'язниць", – цитує Селюка sport24.ru.

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Нагадаємо, екс-динамівець Єрьоменко був дискваліфікований за вживання кокаїну на 2 роки, термін покарання закінчується 6 жовтня цього року. Останнім клубом півзахисника був ЦСКА.