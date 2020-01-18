Селюк на прикладі Динамо пояснив, чому намагається співпрацювати лише з топ-клубами

Одіозний футбольний агент Дмитро Селюк розповів про нюанси своєї агентської діяльності.
"В цілому я охоче готовий співпрацювати з іншими клубами. Однак є певні нюанси. Наприклад, я хотів дати Косевичу (головний тренер Авангарда – прим.) одного гравця, незважаючи на Першу лігу. Та, на жаль, посольство України в Нігерії начудило з візою, хоча вона у нього була і він був на перегляді.
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Деякі клуби не мають певного вибудуваного менеджменту, щоб організувати приїзд іноземця в Україні. А в Динамо, наприклад, це відпрацьовано до автоматизму, вони знають як це робити", – сказав Селюк у коментарі виданню Tribuna.
Нагадаємо, Селюк, відомий своїми скандальними висловлюваннями, нещодавно прилаштував у Динамо двох гравців – Ібрагіма Каргбо та Олабріана Муїву на прізвисько Беніто.
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