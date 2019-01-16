Селюк переконує Зеніт підписати Яя Туре

Футбольний агент Дмитро Селюк не скупиться на компліменти колишньому півзахиснику Манчестер Сіті та Барселони Яя Туре, сподіваючись "посватати" свого клієнта в російський Зеніт.

"Я б із задоволенням підписав Яя Туре в Зеніт. І для цього є причини. По-перше, пітерці покажуть усьому світові, що у них немає расових упереджень. По-друге, досвід Яя безцінний. Зеніту не завадив би такий розумний півзахисник.

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Напередодні Яя на каналі Sky Sports в якості експерта розбирав гру Ман Сіті з Вулверхемптоном. Ви б послухали, як цікаво він говорив! Через кілька років він почне вчитися на тренерських курсах, і з нього вийде чудовий фахівець. Але поки він готовий грати і ділитися своїм багатим досвідом. У тому числі – переможним, з яким у нинішніх лідерів Зеніту дефіцит. Та й в РПЛ таких футболістів, як Яя, зараз не знайдеш", – цитує Селюка sovsport.

Нагадаємо, після відходу з Манчестер Сіті Туре підписав контракт із грецьким Олімпіакосом, але через три місяці покинув клуб.

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