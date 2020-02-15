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Селюк назвав винних у відстороненні Манчестер Сіті Зінченка від єврокубків

15 лютого 09:52 7954 Читать на русском
Селюк назвав винних у відстороненні Манчестер Сіті Зінченка від єврокубків
Манчестер Сіті / Фото з відкритих джерел

Скандально відомий футбольний агент Дмитро Селюк звинуватив Хосепа Гвардіолу і директорів Манчестер Сіті у відстороненні команди від участі в єврокубках за підсумками розслідування УЄФА.

"Завжди говорив, що Гвардіола витрачає шалені гроші. Винні тренер, генеральний і фінансовий директори, які повинні були остудити його запал. Мовляв, вистачить, вже більше мільярда витратили, а Лігу чемпіонів не виграли. Вони витрачали, а страждати будуть вболівальники.

Після дискваліфікації від УЄФА з Манчестер Сіті можуть зняти очки в АПЛ

Зараз всі почнуть бігти з корабля, що тоне. Я ж, навпаки, вважаю, що в такий момент треба згуртуватися уболівальникам і команді. Замість того щоб зловтішатися, скажу, що шкода, що така команда буде без єврокубків", – цитує Селюка видання Rsport.

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, Манчестер Сіті був покараний відстороненням від участі в Лізі чемпіонів та інших турнірах під егідою УЄФА на дворічний термін – дискваліфікація розповсюджується на сезони 2020/21 та 2021/22.

Манчестер Сіті жорстко відреагував на рішення УЄФА дискваліфікувати команду з єврокубків

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Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Дмитро Селюк
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