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Селюк назвав рецепт успішної роботи на трансферному ринку на прикладі Динамо

17:27 1157 Читать на русском
Селюк назвав рецепт успішної роботи на трансферному ринку на прикладі Динамо
Дмитро Селюк / Фото з відкритих джерел

Скандальний агент Дмитро Селюк розхвалив трансферну політику київського Динамо.

"Спортивні директори топ-клубів дивляться не у себе під ногами, а шукають в Інтері, Барселоні, Шальке... Чому? Тому що завжди є відмовка. Якщо заграв, він молодець. Якщо не заграв, ну самі розумієте – це ж Барселона, Шальке, Інтер...

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У цьому і є помилка. Величезні гроші ні за що. А коли ви бачите гарного футболіста практично за копійки, це завжди фінансово вигідно, плюс отримуєте супервмотивованого гравця. Просто треба вміти шукати і трохи розбиратися у футболі.

Київське Динамо вибирає ретельно з однієї причини – Суркіс витрачає свої гроші, а не чужі або якоїсь корпорації. У цьому і є велика різниця", – сказав Селюк в інтерв'ю виданню Sport24.

Нагадаємо, нещодавно Динамо підписало двох підопічних Селюка – бельгійця Ібрагіма Каргбо та нігерійця Ола Муїву.

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Трансфери Динамо Динамо Дмитро Селюк
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