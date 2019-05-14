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Селюк хоче відправити Яя Туре в клуб другого дивізіону Росії

14 травня 21:56 946 Читать на русском
Селюк хоче відправити Яя Туре в клуб другого дивізіону Росії
Яя Туре / Reuters

Скандальний агент гарантує серйозне підсилення представнику ФНЛ Тамбову.

Серед шістьох африканців, яких Селюк пообіцяв російському клубу, може опинитись і колишня зірка Манчестер Сіті Яя Туре.

"Я хочу дати Тамбову близько шести гравців, інакше команда ризикує вилетіти назад в наступному році. У неї практично залишається бюджет ФНЛ, а на нього треба взяти якісних футболістів.

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Цим партнерством я хочу показати, що навіть з невеликими грошима можна взяти гравців і виступати добре. Всі хлопці, африканці, прийдуть безкоштовно і на мінімальну заробітну плату.

І Яя може прийти. Чому ні? Зарплата? Я можу зробити так, що її частину він спише на благодійність", – заявив Селюк Рейтингу букмекеров.

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Раніше зіркового івуарійця пов'язували з переходом до київського Динамо.

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Росія Яя Туре Яя Туре Дмитро Селюк
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