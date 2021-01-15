"Яя дав інтерв'ю в Англії про те, що він починає шлях тренера. Але для цього треба ще повчитися, отримати ліцензію. У Туре є певні категорії, щоб працювати асистентом тренера, спортивним директором. У мене є кілька пропозицій щодо його влаштування. Яя буде працювати і вчитися паралельно.

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Клубам потрібно запрошувати таких фахівців. Туре виграв на клубному рівні все, що можна. Треба руками і ногами чіплятися за це. А тут Федотов (тренер Сочі), образно кажучи, проти його призначення. Можливо, він боїться, що Яя посунув би його. Але Туре не збирається ставати головним тренером Сочі. Все це я кажу образно. На жаль, більшість тренерів боїться мати поруч таку фігуру, як Яя.

Наступного тижня Туре, радше за все, візьметься до роботи в Україні. Я з великою повагою ставлюся до керівника Сочі, представляю інтереси його сина. В першу чергу я б хотів бачити того ж Туре в Сочі. Але якби я лобіював, Туре б уже був там. Він не завадив би ні в Спартаку, ні в Локомотиві, ні в Краснодарі. Яя просто вчиться і хоче працювати асистентом тренера.

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Коли більшість тренерського цеху піде горілку пити, Яя буде працювати індивідуально з футболістами. Він хоче все з азів пройти сам. Такі люди потрібні російському чемпіонату. Яя не йде в Сочі, але прихід таких людей, як він, Хаві, Іньєста, викликає інтерес і у телебачення. Російський футбол тоді будуть показувати і в Європі. Не можна закриватися однією країною. Туре – футбольний громадянин, в якому зацікавлені у всіх країнах", – заявив Селюк в коментарі Чемпионату.

Нагадаємо, Туре встиг пограти за такі клуби, як Олімпіакос, Манчестер Сіті, Барселону, Монако, донецький Металург і Беверен. Рік тому івуарієць покинув Циндао Хайню, але про завершення кар'єри гравця офіційно не оголошував.

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