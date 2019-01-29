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Селюк – про трансфер Ракицького: Російські гравці в Україну не їдуть, а українці готові на такі переходи

13:30 991 Читать на русском
Селюк – про трансфер Ракицького: Російські гравці в Україну не їдуть, а українці готові на такі переходи
Дмитро Селюк / соцмережі

Відомий футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував перехід захисника Ярослава Ракицького в Зеніт Санкт-Петербург.

"Ракицький – якісний футболіст, і він точно сильніше за того ж Мевлі або Новосельцева. Свого часу ним цікавилися багато топ-клубів, але Шахтар не відпускав.

Ракицький перейшов у Зеніт – чи варто викликати його в збірну України? Опитування

Головний мінус полягає в тому, що він вже досить віковий гравець. Також важливо розуміти, що рівень чемпіонату України останнім часом різко впав. Незрозуміло, чи вдалося при цьому Ярославу зберегти свій клас. І не можна не згадати про непрості відносини Росії і України. Російські гравці, наприклад, в Україну не їдуть, а українці готові на такі переходи. Це змушує задуматися", – сказав Селюк Известия.

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