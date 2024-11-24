Барселона в рамках 14-го туру Ла Ліги 2024/25 розписала нічию з Сельтою (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Без Ямала та Бальде, але з Гаві й Педрі

Було цікаво подивитись на Барсу без Ямала в третьому матчі сезону. Ламін не вийшов у старті з Осасуною, що завершилось поразкою з чотирма пропущеними – а в Сан-Себастьяні його не було взагалі. "Блаугранас" програли Сосьєдаду. Тепер вінгер мав пропустити поєдинок з міцною Сельтою на Балаїдосі.

Бальде завжди був основним у Хансі Фліка, однак цього разу Алекса притримали в резерві. Замість нього лівий фланг оборони прикрив Мартін, який ледь не наробив біди – міг завершувати перший тайм з двома жовтими та зламав кілька офсайдних пасток. Замість нього на другий тайм випустили Форта.

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Були й приємні новини. Гаві повернувся у стартовий склад вперше за 382 дні. Існували питання щодо готовності Педрі, але й він вийшов у основі. Також варто відзначити переведення Рафіньї на правий край атаки – однією з причин невдачі у Сан-Себастьяні називали відмову від цього кроку, хоча для бразильця цей фланг є природним.

До високої лінії Барси призвичаїлись

Ще у матчі проти Сосьєдада стало помітно, що славнозвісна офсайдна пастка каталонців не приносить такого ж ефекту, як на Бернабеу. Баски уникали положень поза грою завдяки частим діагональним переведенням та вриванням із глибини – контролювати такі рухи значно важче, ніж триматись на одній лінії з нападником та очікувати на вертикальне закидання.

Сельта спробувала викрутити ідею на максимум, особливо активно натискаючи на фланги. Крім того, галісійці намагались маніпулювати схильністю захисників Барси до проактивної оборони. Вони висмикували на себе умовного Кубарсі й робили відскок, ламаючи стрункість задньої лінії гостей.

Все це вимагало великої кількості бігової роботи, поєднаної з ідеальними таймінгами відкривань, ривків і передач. Втім, команда Клаудіо Хіральдеса зі своїми потужними флангами та інтелектом Аспаса могла спробувати такий футбол. І він приносив купу моментів – причому вони прилітали з усіх зон відразу.

Підопічні Хансі Фліка спіймали Сельту в офсайд всього два рази. LaLiga нарахувала господарям мінімум шість явних гольових нагоди, портал Fotmob – сім. Команда перевершила Барселону за ударами (15-9) і за очікуваними голами (2,60 xG проти 1,72). Як і за дотиками в штрафному (28-18).

Майже всі моменти "хрестоносців" пройшли за типовими сценаріями. Перший – після діагоналі на фланг хтось із вінгерів уникав офсайду й прострілював, або ж тікав у штрафний. Другий – хтось із центрбеків Барси (частіше Кубарсі, ніж Мартінес) не встежив за вриванням із глибини, після чого ловив вихід віч-на-віч (або ж атаку скеровували на фланг). Декілька гострих епізодів прийшло після стандартів.

Вже на 4-й хвилині Аспас міг розстрілювати ворота Пеньї з прострілу Мінгеси, однак у площину не влучив. Ще за хвилину Мартін впустив за спину Аспаса й дав виконати крос – Кубарсі дивом завадив Дувікасу на замиканні. На 19-й же хвилині каталонці проспали ривок Моріба, дозволивши йому покотити в центр штрафного. Альварес пробив з рикошетом повз ліву стійку.

Потім трапилось ще кілька схожих епізодів, а на 28-й хвилині Аспас вже тікав у чистий один на один з Пеньєю. Мартін збив Яго у карному майданчику, однак лайнсмен перед цим помітив офсайд. Перед перервою ж Мартін вдарив Яго по ногах ззаду, дивом не отримавши друге попередження – хоча лідер Сельти влаштував епічний скандал, налаштувавши весь стадіон проти арбітра.

У першому таймі пригадується також шалений постріл Моріби з лету, з підйому, під поперечку. Пенья врятував. На 57-й же хвилині Аспас тікав 2-в-2 з Дувікасом і котив під удар, але Пенья знову виручив (а лайнсмен помітив офсайд).

Барса проявила клас, але без Ямала все дуже сумно

До того часу "блаугранас" вже вели з рахунком 1:0. Спрацювало переведення Рафіньї на правий фланг. Бразилець скористався помилкою Мінгеси при перехопленні закидання – вінгер втік до штрафного, зняв зі спини Оскара та переграв Гуайту. 0:1.

Перед перервою Барса могла й закрити гру. На 41-й хвилині віч-на-віч вирвався Лєвандовскі, який перекинув Гуайту, однак лайнсмен підняв прапорець. На 44-й же хвилині Ольмо бахнув з лінії карного майданчика після скидки від Роберта, але Гуайта дістав м'яч з-під ближньої стійки. У проміжку між першим голом і цими двома епізодами пригадується ще... Хм, так нічого більше й не пригадується!

У каталонців було декілька цікавих атак, але без реальної гостроти. В цілому ж, до перерви кращою командою на полі явно залишалася Сельта. В другому краще не стало – Гуайта нудьгував до 64-ї хвилини, спостерігаючи за атаками партнерів. В цю мить одразу згадалася відсутність Ямала, яка болісно била по якості контргри Барси.

Попри таку сумну картину, "блаугранас" вдалося забити вдруге. Рафінья знову протиснув екс-барселонця Мінгесу й підсік м'яч на хід Лєвандовскі – Роберт же грудьми прокинув м'яч повз одного захисника й легко втік від другого. Далі залишилось переграти голкіпера. 0:2. Здавалося, що гра завершена.

Флік затягнув із замінами, Рафінья запоров ключовий момент

Втім, все тільки починалося. Проблеми гостей із контролем ривків Сельти перетворились у повну нездатність їм протистояти. Клаудіо Хіральдес кинув у бій свіжих гравців ще на 62-й хвилині Альфон замінив Бамба, а на 75-й хвилині рятувати Галісію відправились Борха Іглесіас та Сотело. Заміни почали давати ефект одразу.

Вже на 66-й хвилині Альфон отримав розрізний пас від Аспаса й завдав обвідного удару з лівого краю штрафного – слабенько, Пенья спіймав м'яч. На 66-й же хвилині Сельта знову вискочила 2-в-2, але вже без офсайдів. Альварес влетів на правий фланг карного майданчика та потужно пробив низом, змусивши Пенью виконувати черговий сейв.

Тиск галісійців посилювався, втома наростала, а Хансі Флік тягнув із замінами. Особливо це було помітно по Касадо – на 66-й хвилині він ледь не привіз пенальті на Аспасі, а на 67-й збив Яго перед штрафним. Ще за вісім хвилин Марк присів на жовту картку, але його залишили на полі. Флік зняв Педрі й Гаві, випустивши Де Йонга й Ферміна.

Між тим, Сельта все активніше лізла вперед, оголюючи тили. Як наслідок, на 77-й хвилині господарі пропустили чистий вихід Рафіньї віч-на-віч – втім, Гуайта при його ударі зачепив м'яч. Той змінив траєкторію, сповільнився й поцілив у стійку, а вже на лінії воріт голкіпер накрив сферу. Бразилець запоров ключовий момент другого тайму.

А вже на 82-й хвилині сталася очікувана катастрофа. Касадо у непотрібній ситуації прихопив Морібу й отримав другу жовту, залишивши Барселону в меншості. Попри цей факт, Хансі Флік провів наступні заміни аж на 89-й хвилині.

Сельта вибухнула в ендшпілі

Галісійці мали забивати і в рівних складах, а тепер спинити їх було просто нереально. Всього за хвилину після вилучення господарі забили гол – це Альфон зупинив м'яч на межі поля й скористався секундним вимиканням оборони Барси. Мігель протягнув м'яч вперед і прострілив на Іглесіаса, а той переправив м'яч у сітку.

Арбітр не зарахував взяття воріт, адже сфера таки перетнула межу поля. Втім, Альфон не зупинився – вже на 84-й хвилині він налетів на Кунде з-за спини, змусивши Жуля втратити м'яч. Прямо перед штрафним! Такого в Ла Лізі не пробачають. Мігель прошив Пенью. 1:1!

А на 86-й хвилині рахунок зрівнявся. Іглесіас протягнув м'яч із центру до лівого краю карного майданчика, звідки простріли на Аспаса. Яго скинув праворуч на Альвареса – Уго ж переграв Форта 1-в-1 та пробив з кута воротарського. Без шансів для Пеньї. 2:2!

На 2-й компенсованій Іглесіас міг і перемогу принести, п'яткою замикаючи простріл з правого флангу. Пенья врятував Барсу, а вже перед фінальним свистком забивати могли каталонці. Фермін зі стандарту закинув м'яч у центр штрафного, де до удару готувався Рафінья – втім, в останню мить Алонсо (теж колишній гравець Барси) вибив сферу.

Зрештою, матч завершився бойовою нічиєю. "Блаугранас" знову втрачають очки без Ямала – а Реал завтра може наблизитись на відстань у чотири залікових бали. І це при двох іграх у запасі! Чемпіонські перегони у Ла Лізі тільки починаються...