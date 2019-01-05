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Селтік зробив покращену пропозицію за Байо, яким цікавиться Динамо

15:43 0 Читать на русском
Селтік зробив покращену пропозицію за Байо, яким цікавиться Динамо
Вакун Байо / соцмережі

Шотландський Селтік не залишає спроб підписати трансферну ціль київського Динамо Вакуна Байо.

Форвард словацького ДАК 1904 Вакун Байо продовжує цікавити європейські клуби, серед яких київське Динамо.

"Він не готовий їхати в топ-чемпіонат", – екс-голкіпер ДАК 1904 прокоментував чутки навколо трансферної цілі Динамо Байо

Як повідомляє Inside The SPFL, чемпіон Шотландії Селтік зробив останню пропозицію словакам за футболіста.

Попередня пропозиція складала 1,7 млн фунтів, нова – 1,9 та 20% від наступного продажу. Також гравцем цікавиться Галатасарай.

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Світ Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Вакун Байо Вакун Байо Динамо Динамо Селтік Селтік
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