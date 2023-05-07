В рамках 34 туру національної першості "кельти" обіграли на виїзді Хартс 2:0. Цієї перемоги було достатньо, щоб Селтік достроково оформив чемпіонський титул, який став для команди 53-м в їхній історії.

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За чотири тури до кінця чемпіонату "кельти" мають 95 очок і випереджають Рейнджерс на 13 балів. В наступному турі Селтік зіграє проти одвічного ворога, але цей матч ніяк не вплине на турнірне становище.

Нагадаємо, що взимку "кельти" здобули десятий Кубок ліги Шотландії. Команда Ангелоса Постекоглу має шанс завоювати ще один трофей. 3-го червня Селтік зіграє проти Інвернесса в фіналі національного кубка.

CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ!



#CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland ??????



Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! pic.twitter.com/Y77vlVMBH9 — Celtic Football Club (@CelticFC) May 7, 2023

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