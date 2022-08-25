Хакшабановіч став гравцем Селтіка, повідомляє офіційний сайт клубу. Чорногорський вінгер підписав з чемпіонами Шотландії контракт на 5 років.

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Селтіку вдалося дешево взяти Хакшабановіча, оскільки той отримав право покинути чемпіонат окупантів. Після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну Сеяд втік з Рубіна у Швецію, де завершував сезон за Юргорден.

Раніше в кар'єрі Хакшабановіча були Малага та Вест Хем, де він перетнувся з Ярмоленком. Сеяд став сьомим літнім новачком Селтіка, який підсилюється під Лігу чемпіонів.