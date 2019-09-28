Селтік вперше в сезоні втратив очки в чемпіонаті Шотландії – Швед продовжує відновлюватись після травми

Поки Мар'ян Швед відновлюється після травми, Селтік вперше в сезоні не зміг перемогти у матчі чемпіонату Шотландії.

Шотландія. Прем'єр-ліга, 7 тур

Хіберніан – Селтік – 1:1

Голи: Айер, 8 (автогол) – Крісті, 24

Борнмут – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Селтік у матчі 7 туру чемпіонату Шотландії завітав до Едінбурга на матч проти Хіберніана. Мар'ян Швед продовжує відновлюватись після травми щиколотки, а його команда надалі йде до чергового чемпіонства.

Вже у першому таймі "кельти" вразили і свої, і чужі ворота. Після цього команда з Глазго висіла на воротах господарів, але не змогла більше забити. У підсумку, Селтік вперше в сезоні 2019/20 втратив очки. Наразі команда Шведа лідирує в таблиці, набравши 19 очок. У Рейнджерс на 1 пункт менше.