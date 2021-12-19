"Кельти" обіграли Хіберніан і здобули 20-й Кубок ліги у своїй історії. Відео перемоги Селтіка дивіться на "Футбол 24".

Кубок шотландської ліги 2021/22, фінал

Хіберніан – Селтік – 1:2

Голи: Хенлон, 51 – Фурухасі, 52, 72

Рахунок відкрив Хіберніан – Пол Хенлон замкнув подачу з кутового на старті другого тайму. Селтік розіграв з центра поля і тут же забив у відповідь. Фурухасі отримав м'яч у штрафному і переграв кіпера ударом у ближній кут.

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Номінальні господарі могли знову вийти вперед, але пропустили вдруге. Японець Фурухасі оформив дубль, ефектно перекинувши воротаря ударом в дотик. Блискуче зорієнтувався в ситуації 26-річний нападник Селтіка.

Цей гол став останнім у матчі. "Кельти" виграли 20-й Кубок ліги у своїй історії. У чемпіонаті підопічні Ангелоса Постекоглу йдуть другими, відстаючи від Рейнджерс на 7 очок.

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