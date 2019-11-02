Селтік Шведа вийшов у фінал Кубка шотландської Ліги

Селтік розгромив Хіберніан (5:2) у півфіналі Кубка шотландської ліги. У фіналі підопічні Ніла Леннона зіграють проти переможця пари Рейнджерс – Хартс.

Кубок шотландської ліги, 1/2 фіналу

Хіберніан – Селтік – 2:5

Голи: Хальберг, 36, Камбері, 58 – Ельюнуссі, 17, 44, Макгрегор, 21, Браун, 56, 90

Селтік став першим фіналістом Кубка шотландської ліги. У півфіналі "кельти" без проблем розібралися з Хіберніаном – 5:2. По дублю оформили Ельюнуссі та Браун, ще один гол забив Макгрегор. Мар'ян Швед, який нещодавно дебютував у чемпіонаті Шотландії, не потрапив навіть до заявки на гру.

В іншому півфіналі, який пройде 3 листопада, зустрінуться Рейнджерс та Хартс.

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