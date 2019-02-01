Селтік, в який перейшов Швед, продовжив контракт з капітаном команди – він провів за клуб 506 матчів

Капітан Селтіка Скотт Браун підписав новий контракт з клубом.

Шотландський клуб уклав нову угоду з Брауном до літа 2021 року, повідомляє прес-служба Селтіка.

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Скотт Браун виступає за новий клуб Мар'яна Шведа з 2007 року, провів в його складі 506 офіційних матчів і забив 37 м'ячів.

З Селтіком він завоював 8 титулів чемпіона Шотландії, три Кубки країни і три Кубки ліги.

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