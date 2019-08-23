Селтік Шведа повернув Форстера на правах оренди

Голкіпер Саутгемптона Фрейзер Форстер повернувся в Селтік на правах оренди.

Селтік у своєму Twitter повідомив про оформлення річної оренди англійського голкіпера Фрейзера Форстера. Футболіст належить Саутгемптону.

Селтік знайшов конкурента для Шведа

Воротар не є чужим обличчям на Селтік Парк, адже захищав кольори "кельтів" з 2012 по 2014 роки, після чого опинився на Сент Мерріс.

Нагадаємо, у складі шотландської команди виступає український нападник Мар'ян Швед, який вже забив 1 гол за "зелено-білих".

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли