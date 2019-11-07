Селтік Шведа перервав жахливу серію виїзних поєдинків проти італійських клубів

Перемога Селтіка над Лаціо на виїзді у рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи стала особливою для "кельтів".

Селтік переміг Лаціо на виїзді та перервав 12-матчеву серію без перемог проти італійських клубів у виїзних поєдинках, інформує Opta.

Динамо пробачило Копенгаген у брудному матчі Ліги Європи – Циганков змарнував пенальті

Цікаво, що команда Шведа з цих 12 матчів не могла забити бодай гол у 9. Перемога над Лаціо стала першою для "кельтів" в історії на виїзді проти італійців.

Нагадаємо, Селтік переграв Лаціо (2:1) у Римі, а Швед навіть не потрапив до заявки на матч.

Українці в Лізі Європи: Астана Григорчука знову зазнала розгрому, Селтік без Шведа вийшов у плей-офф