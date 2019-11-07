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Селтік Шведа перервав жахливу серію виїзних поєдинків проти італійських клубів

22:31 85 Читать на русском
Селтік Шведа перервав жахливу серію виїзних поєдинків проти італійських клубів
Гравці Селтіка / Opta

Перемога Селтіка над Лаціо на виїзді у рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи стала особливою для "кельтів".

7’ Чіро Іммобіле
 
Джеймс Форрест 38’
Олів'є Нтчам 90+5’
7’ Чіро Іммобіле
38’ Джеймс Форрест
90+5’ Олів'є Нтчам

Селтік переміг Лаціо на виїзді та перервав 12-матчеву серію без перемог проти італійських клубів у виїзних поєдинках, інформує Opta.

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Цікаво, що команда Шведа з цих 12 матчів не могла забити бодай гол у 9. Перемога над Лаціо стала першою для "кельтів" в історії на виїзді проти італійців.

Нагадаємо, Селтік переграв Лаціо (2:1) у Римі, а Швед навіть не потрапив до заявки на матч.

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Теги
Ліга Європи Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Лаціо - Селтік Українці за кордоном
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