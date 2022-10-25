Селтік в рамках 5-го туру групового етапу ЛЧ приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Селтіком і Шахтарем пройде у Глазго на стадіоні Селтік Парк. Відеотрансляція поєдинку доступна на MEGOGO.

Селтік – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" підходять до зустрічі в статусі третьої команди групи F, тримаючись на дистанції в одне очко від РБ Лейпцига. Шотландці йдуть на четвертій позиції, відстаючи від донеччан на чотири залікових бали й маючи гру на Сантьяго Бернабеу в останньому турі. Для збереження шансів на вихід у плей-офф Ліги Європи "зелено-білим" необхідна тільки перемога.

Стартові склади

Селтік: Харт – Юрановіч, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор – О'Райлі, Хатате – Абада, Хакшабановіч, Якумакіс – Фурухасі

Запасні: Бейн, Сігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабеі, Абільдгор, Маеда, Форест, Релстон

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козік, Петряк

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