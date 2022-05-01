Чемпіонат Шотландії, 35 тур

Селтік – Рейнджерс – 1:1

Голи: Жота, 21 – Сакала, 67

Команда Джованні ван Бронкхорста відставала на 6 очок за 4 тури до фінішу, тому саме їй більше потрібна була перемога. Селтік мав потужну підтримку трибун, на яких помітили Джона Террі – легенда Челсі ще у 2006 році зізнавався, що є фанатом "кельтів".

Гості дещо активніше розпочали матч, але саме їм довелося витягати м'яч із сітки на 21-й хвилині. Маеда увірвався до карного майданчика і виконав передачу в центр, де вже чатував Жота. Рейнджерс був змушений остаточно переходити на штурм, однак до перерви нічого путнього не вийшло.

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Іменитий Джо Харт капітулював на 67-й хвилині. Сакала пробив точнісінько під ближню стійку, що стало несподіванкою для екс-кіпера Ман Сіті. Той-таки Сакала міг вирвати для Рейнджерс всі 3 очки, однак Харт відбив гармату замбійця.

Селтік зберіг комфортну перевагу у 6 очок і має значно кращу різницю забитих-пропущених. Фактично команді Постекоглу достатньо однієї перемоги в решті 3 матчах, а для математичної гарантії повернення чемпіонства потрібно 4 пункти.

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