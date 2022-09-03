Сьогодні у Шотландії відбувся головний матч туру і всього першого кола.

Чемпіонат Шотландії, 6 тур

Селтік – Рейнджерс – 4:0

Голи: Абада, 8, 40, Жота, 32, Тернбулл, 78

Селтік йшов без втрат, а от Рейнджерс вже встиг поділити очки з Хіберніаном. Очний матч підтвердив кращу готовність "обручів" до сезону. Домашні фанати організували для своїх улюбленців розкішну підтримку.

Вже в першому таймі господарі наколотили супернику 3 голи. Героєм Селтіка став вінгер Ліель Абада, який свого часу був дуже близький до переходу в київське Динамо. Разом з ізраїльтянином забив і Жота. По перерві Тернбулл добив Рейнджерс, скориставшись грубою помилкою голкіпера. 4:0 – Селтік ідеально розпочав чемпіонат і продовжив внутрішню безпрограшну серію до 36 матчів (32 перемоги, 4 нічиї). Востаннє "обручі" програвали в чемпіонаті 19 вересня минулого року.

Нагадаємо, що Селтік є суперником Шахтаря в групі ЛЧ, але до першого матчу між цими командами залишається півтора місяця (25 жовтня у Шотландії).

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