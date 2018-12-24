Селтік підписав контракт з 15-річним вундеркіндом

Шотландський Селтік підписав професійний контракт зі своїм юніором Карамоко Дембеле.

15-річний півзахисник Карамоко Дембеле уклав з Селтіком свій перший професійний контракт. Термін дії трудової угоди між сторонами розрахований до 2021 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вперше про Карамоко заговорили в ЗМІ восени 2016 року, коли він у віці 13 років дебютував за команду Селтіка U-20 і за юніорську збірну Шотландії до 16 років.

За чинних чемпіонів Шотландії Карамоко виступатиме під 77-м номером.

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