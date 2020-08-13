Селтік підписав форварда Вест Хема

Вест Хем продав швейцарського форварда Альбіана Аєті Селтіку, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
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Гравець підписав з шотландською командою контракт на 4 роки, сума трансферу не розголошується. У минулому сезоні АПЛ Альбіан провів 9 матчів.
Нагадаємо, за Селтік виступає 23-річний український вінгер Мар'ян Швед. За підсумками минулого сезону чемпіонату Шотландії "кельти" завоювали золоті медалі 9-й раз поспіль.
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