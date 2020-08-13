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Селтік підписав форварда Вест Хема

18:23 - Читать на русском
Селтік підписав форварда Вест Хема
Альбіан Аєті / Фото ФК Вест Хем

Нападник Вест Хема Альбіан Аєті продовжить кар'єру у Шотландії.

Вест Хем продав швейцарського форварда Альбіана Аєті Селтіку, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Гравець підписав з шотландською командою контракт на 4 роки, сума трансферу не розголошується. У минулому сезоні АПЛ Альбіан провів 9 матчів.

Нагадаємо, за Селтік виступає 23-річний український вінгер Мар'ян Швед. За підсумками минулого сезону чемпіонату Шотландії "кельти" завоювали золоті медалі 9-й раз поспіль.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Вест Хем Вест Хем Селтік Селтік Альбіан Альбіан Аєті
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