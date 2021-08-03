Голкіпер Джо Харт та півзахисник Джеймс Маккарті стали футболістами Селтіка, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рейнджерс переманив рекордсмена Англії

Контракт Маккарті з Крістал Пелас завершився, тому ірландець приєднався до "кельтів" на правах вільного агента та підписав 4-річну угоду. За 34-річного Харта шотландський клуб заплатив Тоттенхему близько 1 млн євро, його контракт розрахований до літа 2025-го.

Нагадаємо, у минулому сезоні Селтік вперше за 10 років поступився чемпіонством Шотландії принциповим опонентам із Рейнджерс.

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