Селтік підписав Болінголі-Мбомбо – Швед гратиме з кузеном Лукаку

Захисник Болі Болінголі-Мбомбо підсилить оборонну лінію Селтіка.

Болі Болінголі-Мбомбо відтепер захищатиме кольори Селтіка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний бельгієць підписав із шотландським грандом контракт на 4 роки. Рапід Відень, за який виступав Болі, отримає за захисника 3 млн фунтів.

Варто відзначити, що Болінголі-Мбомбо є двоюрідним братом форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Нагадаємо, напередодні до команди Ніла Леннона приєднався український вінгер Мар'ян Швед, і вже встиг зіграти у двох спарингах за новий клуб.

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