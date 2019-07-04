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Селтік підписав Болінголі-Мбомбо – Швед гратиме з кузеном Лукаку

4 липня 13:13 520 Читать на русском
Селтік підписав Болінголі-Мбомбо – Швед гратиме з кузеном Лукаку
Болі Болінголі-Мбомбо / Фото ФК Селтік

Захисник Болі Болінголі-Мбомбо підсилить оборонну лінію Селтіка.

Болі Болінголі-Мбомбо відтепер захищатиме кольори Селтіка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний бельгієць підписав із шотландським грандом контракт на 4 роки. Рапід Відень, за який виступав Болі, отримає за захисника 3 млн фунтів.

Варто відзначити, що Болінголі-Мбомбо є двоюрідним братом форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Нагадаємо, напередодні до команди Ніла Леннона приєднався український вінгер Мар'ян Швед, і вже встиг зіграти у двох спарингах за новий клуб.

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Трансфери Світ Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Болі Болінголі-Мбомбо Болі Болінголі-Мбомбо Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Шотландія
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