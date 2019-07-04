Селтік підписав Болінголі-Мбомбо – Швед гратиме з кузеном Лукаку

Захисник Болі Болінголі-Мбомбо підсилить оборонну лінію Селтіка.
Болі Болінголі-Мбомбо відтепер захищатиме кольори Селтіка, повідомляє офіційний сайт клубу.
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24-річний бельгієць підписав із шотландським грандом контракт на 4 роки. Рапід Відень, за який виступав Болі, отримає за захисника 3 млн фунтів.
Варто відзначити, що Болінголі-Мбомбо є двоюрідним братом форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.
Нагадаємо, напередодні до команди Ніла Леннона приєднався український вінгер Мар'ян Швед, і вже встиг зіграти у двох спарингах за новий клуб.
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