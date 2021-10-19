Традиційно для останніх років деякі матчі Ліги Європи виносяться за четвер, отримуючи слот у вівторок-середу, перед поєдинками Ліги чемпіонів. Честь відкрити новий тиждень ЛЄ випала Глазго, де Селтік приймав Ференцварош – і ця зустріч була критично важливою для обох команд.

Угорці й шотландці у перших двох турах не набрали жодного очка. Поразка у третій грі поспіль, з великою ймовірністю, поставила б хрест на надіях вийти у плей-офф, адже Байєр і Бетіс вже набрали по 6 залікових балів. Попри таку вагу перемоги, наш Олександр Зубков у старті "Фраді" не вийшов, опинившись у запасі.

Селтік володів ініціативою протягом усього матчу, однак у першому таймі картина гри виглядала більш-менш рівно. Господарі грали дещо гостріше, створивши два дуже небезпечних моменти: на 11-й хвилині Хота увірвався на край штрафного й потужно пробив низом, а на 17-й він же вистрілив з дистанції після помилки Нгуена – в обох випадках угорців виручив голкіпер Дібуш. Ференцварош мав шикарний шанс відзначитись на 23-й хвилині, коли Узуні увійшов у карний майданчик і вистрілив з-під захисника. Харт парирував.

Друга половина першого тайму виявилась не дуже цікавою. Матч збився до позиційної та жорсткої контактної боротьби, у якій команди не поступалися один одному. У підсумку, на перерву вони відправились за нулів на табло.

В другому таймі Селтік виглядав набагато активніше, гостріше й вигадливіше. На 57-й хвилині явна ігрова перевага шотландців вилилась у крутий гол: Хота вирізав шедевральну передачу з глибини метрів з 50, розрізавши оборону "Фраді", а Фурухасі вискочив віч-на-віч, впевнено перегравши Дібуша – 1:0! Ще через п'ять хвилин "кельти" могли подвоїти перевагу в рахунку, заробивши пенальті, однак удар Макгрегора з "позначки" впевнено парирував Дібуш.

В останні півгодини Селтів класно катав м'яч на чужій половині, однак Ференцварошу вдавалося тримати суперника поза межами штрафного. На 69-й же хвилині угорці ледь не відігрались внаслідок подачі зі стандарту, яку замкнув боснієць Чівіч – Харт врятував господарів. Шотландці відповіли на 80-й красивим ударом Якумакіса в падінні через себе, однак м'яч пролетів над поперечкою.

Ще через хвилину Селтіку вдалося вирішити долю зустрічі. Вони забили гол, причому доволі курйозний: Жота прострілив з правого флангу в центр штрафного, Тернбулл не влучив по м'ячу, а Блажіч в цьому ж епізоді зіткнувся з з власним голкіпером. М'яч відскочив на Тернбулла, той спробував пробити, а м'яч рикошетом від захисника влетів у ворота. 2:0!

Після цього обидві команди створили низку класних атак і моментів, однак побачити ще один гол вболівальникам не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Селтіка з рахунком 2:0. Олександр Зубков на поле так і не вийшов.