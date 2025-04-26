Селтік під керівництвом Брендана Роджерса виграв чемпіонат Шотландії за чотири тури до кінця сезону.

Чемпіонат Шотландії, 34-й тур.

Данді Юнайтед – Селтік – 0:5

Голи: Стрейн, 30 (аг), Кюн, 38, 45+3, Іда, 47, 58

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Селтік розгромив на виїзді Данді Юнайтед з рахунком 5:0. Цієї перемоги було достатньо, щоб здобути черговий титул.

"Кельти" виграли чемпіонат Шотландії у 55 раз у своїй історії. Стільки ж перемог має ворог Селтіка – Рейнджерс. Команда Брендана Роджерса є однією із семи у світі, яка виграла понад 100 трофеїв. Загалом у Селтіка 120 титулів. Крім того, це четвертий сезон поспіль, коли "кельти" виграють національну першість.