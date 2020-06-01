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Селтік обирає голкіпера з-поміж трьох зірок чемпіонату Англії, – ЗМІ

18:35 106 Читать на русском
Селтік обирає голкіпера з-поміж трьох зірок чемпіонату Англії, – ЗМІ
Форстер, Харт і Фостер / Getty Images

Шотландський Селтік розпочав пошуки досвідченого воротаря для підсилення у найближче трансферне вікно.

"Кельти" проявляють інтерес до трьох досвідчених кіперів із АПЛ з досвідом виступів за манчестерські гранди, повідомляє The Times Chile.

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Шанси перебратися до Шотландії мають резервний воротар Манчестер Сіті Клаудіо Браво, голкіпер Бернлі Джо Харт та основний страж воріт Уотфорда Бен Фостер. У сезоні 2019/20 "першим номером" Селтіка був Фрейзер Форстер (39 матчів у всіх турнірах), але він виступав у Глазго на правах оренди з англійського Саутгемптона.

До слова, в розпорядженні керманича "кельтів" Ніла Леннона залишаються Скотт Бейн і наддосвідчений Крейг Гордон. Щоправда, контракт останнього завершує дію.

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