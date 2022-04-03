Селтік у вольовому стилі переграв Рейнджерс в 32-му турі чемпіонату Шотландії. Звіт про Олд Фірм Дербі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Шотландії, 32 тур

Рейнджерс – Селтік – 1:2

Голи: Ремзі, 2 – Рогіч, 6, Картер-Вікерс, 43

Перед стартовим свистком підопічні Джованні ван Бронкхорста відставали від лідера на 3 очки. Відповідно, перемога Рейнджерс дозволяла наздогнати Селтік і закрутити інтригу в боротьбі за титул.

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Гра почалася за сценарієм господарів. Вже на другій хвилині Аарон Ремзі відкрив рахунок. Валлієць ударом з лівої в дотик прошив Джо Харта і вивів Рейнджерс вперед. Досвідчений хавбек відзначився у другому поспіль поєдинку за клуб.

Aaron Ramsey had given Rangers the lead after just two minutes with a deft finish. pic.twitter.com/tK9GDqd2yI — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

Такий невдалий старт не знітив "зелено-білих", які дуже швидко відігралися. Затяжна атака Селтіка з кількома ударами по воротах завершилася вдалим добиваням Рогіча на 6-й хвилині. Офсайду не було – 1:1.

What a start to the Old Firm!



Two goals in seven minutes as Celtic cancel out Rangers' opener. pic.twitter.com/CDmjo4cZGy — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

Ще до перерви "кельти" забили вдруге і вийшли вперед. На 43-й хвилині Картер-Вікерс після розіграшу штрафного виявився найспритнішим і потужним ударом з кількох метрів увігнав м'яч у ворота.

Cameron Carter-Vickers scores in the Old Firm as Celtic come from behind to lead! pic.twitter.com/unvlAW5Sud — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

Цей гол став останнім у матчі – друга половина гри пройшла без забитих м'ячів. Селтік завдяки цій перемозі зміцнив лідерство, відірвавшись від одвічного суперника на 6 очок (79 проти 73).

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