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Селтік хотів підписати чемпіона світу U-20 у складі збірної України

19:28 426 Читать на русском
Селтік хотів підписати чемпіона світу U-20 у складі збірної України
Валерій Бондар та Данило Безкоровайний / Getty Images

Чемпіон Шотландії мав намір придбати українського захисника Данила Бескоровайного, який зараз виступає у чемпіонаті Словаччини.

Про намір Селтіка придбати Безкоровайного під час зимового трансферного вікна розповів агент Ярослав Зварич.

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"Селтік з нашої подачі вивчав ряд футболістів. Деякі з тих, кого ми пропонували, підписані. Деяких вони не захотіли підписувати.

З приводу Данила Бескоровайного у нас був конкретний оффер від Селтіка, але, на жаль, часу до закриття трансферного вікна залишалося мало, а першу пропозицію клуб не прийняв. Можливо, подальші переговори дали б результат, але дедлайн вже закривався. Але нічого – все ще попереду", – цитує Зварича Sport Arena.

Нагадаємо, 21-річний центрбек виступає за словацький ДАК. Минулого літа Бескоровайний разом зі збірною України U-20 став чемпіоном світу. Після цього з'являлися чутки про інтерес до українця з боку Лаціо та Болоньї.

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