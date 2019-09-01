Селтік без Шведа здолав Рейнджерс і завдав команді Джеррарда першої поразки у сезоні

"Кельти" вкотре підтвердили свій статус головного футбольного клубу Шотландії.

Чемпіонат Шотландії, 4 тур

Рейнджерс – Селтік – 0:2

Голи: Едуар, 32, Хейс, 90+3

Вилучення: Джонс, 90+5 (Рейнджерс)

Дербі "Старої Фірми" припало на четвертий тур шотландської Прем'єр-ліги. На жаль, гравець збірної України Мар'ян Швед знову не потрапив до заявки Ніла Леннона.

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Обидві команди здобули максимум очок у перших трьох турах, тому ніхто не поспішав відкриватися і дарувати супернику багато шансів. Зрештою, Селтік дочекався свого моменту на 32-й хвилині – Одсон Едуар скористався розрізною передачею Джонстона і вивів гостей уперед.

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Рейнджерс не зміг швидко відповісти на удар суперника, тому сподівання на порятунок довелося відкласти на другий тайм. Селтік був готовий до натиску підопічних Стівена Джеррарда і спокійно тримав оборону майже до кінця зустрічі. Лише в останні десять хвилин "рейнджери" влаштували подобу штурму, який так і не приніс бажаних результатів. Натомість Селтік подвоїв свою перевагу завдяки зусиллям Хейса.

2:0 – команда Шведа здобуває перемогу і стає одноосібним лідером чемпіонату Шотландії.