Селтік без Шведа у складі знищив Мотервелл

У матчі 2-го туру чемпіонату Шотландії Селтік розгромив Мотервелл (5:2).

Чемпіонат Шотландії, 2 тур

Мотервелл – Селтік – 2:5

Голи: Доннеллі, 12, 90+1 – Аєр, 14, Гріффітс, 41, Форрест, 66, Едуар, 76, Крісті, 86, (пен.)

Селтік Шведа на виїзді розбив Мотервелл. Хоча початок матчу був не надто вдалим для "кельтів", Доннеллі вже на 12-ій хвилині відкрив рахунок в матчі, але Селтік до перерви вийшов вперед завдяки голам Аєра та Гріффітса. В другому таймі Форрест, Едуар та Крісті з пенальті зробили рахунок непристойним, а в компенсований час Доннеллі ще раз відзначився у ворота "зелено-білих".

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Відзначимо, що українець Мар'ян Швед потрапив до заявки Селтіка на матч, але так і не з'явився на полі.