Донецький Шахтар оприлюднив список гравців, які вирушать на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка.

"Гірники" взяли з собою до Шотландії 26 гравців, повідомляє офіційний Telegram-канал донеччан. Відзначимо відсутність у списку Мар'яна Шведа, який відзначився дублем у поєдинку 1-го туру проти РБ Лейпциг (перемога Шахтаря з рахунком 4:1).

Шахтар готується до матчу з Селтіком без трьох українців

Воротарі: О. Шевченко, Пузанков, Трубін, Пятов.

Захисники: Кривцов, Бондар, Тейлор, Михайліченко, Матвієнко, Конопля, Фарина, Козік.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Додамо, що поєдинок Селтік – Шахтар відбудеться 25 жовтня, початок зустрічі о 22:00. У разі перемоги "гірники" гарантують собі євровесну.

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